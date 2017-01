Buzón de Xnet para denunciar casos de corrupción

Periodismo y filtraciones ciudadanas - XnetLeaks

Parte de nuestra lucha incluye el derecho ciudadano a saber. Xnet pone a diposición de quien tenga información relevante, un buzón para poderla enviar de forma segura y anónima.



En Xnet creemos firmemente que la libertad de expresión no es un derecho de los grandes medios de comunicación sino un derecho de los ciudadanos. Por este motivo colaboramos para que la ciudadanía pueda facilitar información que sirva para la detección de casos de corrupción. Sin colaboración ciudadana no hubiera llegado a buen puerto la lucha contra la SGAE o no hubiera avanzado la querella de 15MpaRato contra la cúpula de Bankia y la estafa de las participaciones preferentes. A lo largo de estas experiencias hemos desarrollado un sistema que incluye activistas, abogados, periodistas, inspectores especializados en fiscalidad, auditores para proteger a los informantes y tratar la información proveniente de sus filtraciones y periodismo ciudadano. Además, promovemos la normalización legislativa de marcos que protejan este derecho, inspirándonos en el IMMI islandés, y tejiendo redes internacional para una lucha global a favor del saber ciudadano.

No solo vivimos rodeados de corrupción, también vivimos rodeados de información. Todos los elementos que necesitamos para construir una red de vigilancia y control ciudadano contra la corrupción están ahí solo hace falta el cauce correcto para que pueda llegar a los especialistas que saben cómo usarla para actuar, tanto mediática como jurídicamente. Este cauce es el Buzón de Xnet.



Nosotros en Xnet estudiaremos si se puede dar salida jurídica a lo que envías. Por otra parte haremos llegar tu información a más de 50 periodistas con los que colaboramos, de los siguientes medios (en orden alfabético):

Antena3, Cadena Ser, Café amb Llet, Cinco Días, Cuartopoder, Cuatro, Diario Crítico, EFE, El Confidencial, El Mundo, El País, El Proceso, El Triangle, Europa Press, Gara, Huffington Post, Infolibre, La Directa, La Sexta, La Vanguardia, Mongolia, Nació Digital, Opengov.cat, Periodico de Catalunya, Playground, Público, Sentic Critic, Tercera Información, The Guardian, The Wall Street Journal, Tiempo, TV3, TVE, Vox Pópuli, WDR y 20minutos



Algunos de estos medios han abierto un espacio dedicado a la información que procesemos en este buzón. Podéis verlo aquí:

Confidencial | Infolibre | Público | Vilaweb





Pedimos paciencia. Los periodistas van desbordados y nosotros hacemos lo posible para que le llegue la información más claramente posible. Aún así, esto no es garantía de que los medios acepten publicar.

Todos somos conscientes de que los casos de corrupción se dan a lo largo y ancho del territorio nacional, pero por desgracia no se puden investigar todas las informaciones que llegan. Como sabes, los periodistas y especialistas encargados de gestionar el Buzón de Xnet son ciudadanos como tú y con recursos limitados que tienen que dirigir hacia casos con pruebas concretas. Por tanto tienes que tener en cuenta que:

– Necesitamos que recopiles y pongas a disposición aquellas pruebas que puedan fundamentar el caso, ya que no hay posibilidad de actuar en casos que no tengan una mínima base legal efectiva (hay mucha corrupción que no se puede demostrar ante un juez, desgraciadamente, y nadie puede hacerlo por ti que estás más ceca del caso que reportas).

– Tanto la información como las pruebas aportadas tienen que evidenciar una clara connivencia política que fundamente la denuncia (legal o mediática). Por desgracia, y dados los escasos recursos con los que contamos, el “simple” concepto de robo, sin la clara existencia de complicidad con los poderes políticos, no es suficiente para que se pueda ayudarte.

– Si empezamos a colaborar tienes que mantener una total implicación con el caso, ya que continuarás siendo una parte imprescindible del proceso y por tanto, tu trabajo continuado de recopilación de pruebas y seguimiento no puede finalizar hasta que no se haya cerrado.



Cómo filtrar información a través del Buzón de Xnet

Para mejor gestión de la sobrecarga de informaciones y garantía de la seguridad y el anonimato de los usarios, dejamos la opción de Globaleaks como vía única para el aporte de información a través del Buzón de Xnet. Envia la información a través de un interfaz del Buzón de Xnet que utiliza el software de Globaleaks configurado para que no se pueda utilizar sin TOR. Para hacerlo sigue las siguientes instrucciones: 1- Descarga e instala/abre el navegador TOR en Linux, Windows y MacOs. 2- Cierra todas las demás aplicaciones que puedan conectarse a internet (los demás navegadores que no sean TOR, las aplicaciones de chat, los gestores de correo, etc.) y luego visita esta misma dirección [ https://xnet-x.net/buzon-xnet/ ] desde el navegador TOR. 3- Leyendo ya este párrafo de las instrucciones desde TOR :) haz click en el siguiente enlace: http://ztjn5gcdsqeqzmw4.onion para acceder al interfaz (ojo! esta dirección solamente funciona si es visitada desde TOR. Si haces click en ella o la visitas desde otro navegador como por ejemplo FireFox o Chrome aparecerá un ERROR; es normal).

Por favor, recuerda que no podemos protegerte si no te proteges a ti mismx. Y ahora sí, ¡a por ellxs!



Más info para luchar contra la corrupción:

Cómo luchamos contra la corrupción: manual de uso para la ciudadanía



Todos sentimos rabia e indignación, pero os pedimos, por favor, no enviar correos en este sentido sino solo trabajo fundamentado de recopilación de pruebas que permita iniciar acciones. Somos ciudadanos de a pie como tú y vamos desbordados.





Casos de corrupción en España destapados a través del Buzón de Xnet

• Los “Correos de Blesa”: el fin de una era. 6 motivos par el acceso abierto →

• Los “Correos de Blesa” llegan a la opinión pública →

• Destape de las Tarjetas Black de Caja Madrid →

• El escándalo de la Fundación Caja Madrid: Blesa financió con más de 14 millones a PP, PSOE, IU y CCOO →

• El Grupo de Trabajo contra la Corrupción en Catalunya consigue que el Parlament apruebe la personación de la Generalitat contra Urdangarín y la Infanta en el caso Palma Arena invalidando la “doctrina Botín” →

• El papel del ministro Luis de Guindos en #LuxLeaks →

• Malas prácticas de la actual dirección de Bankia y la mayor parte de sindicatos contra los intereses de los trabajadores →

• El Ayuntamiento de Barcelona adopta un buzón de filtraciones ciudadanas anónimas contra la corrupción inspirado en el Buzón de Xnet y con Xnet como asesores →

• Alcaldes Caciques: vídeo realizado por Xnet a partir de casos de corrupción enviados por la ciudadanía a su Buzón de filtraciones →

• Un juez indaga otra trama corrupta del AVE catalán →

• El juez investiga también si Ferrovial infló las facturas de acero en el AVE →

• Presunta relación entre pagos en negro de las sedes del PP, la empresa COFELY, implicada en la Operanción Púnica, y las adjudicaciones en el Hospital Son Espases →

• Cambio de materiales para abaratar costes habría provocado filtraciones tóxicas en el vertedero de Menorca →