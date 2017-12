Proliferación de buzones anónimos que NO LO SON

Las victorias de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción, que en ocasiones han necesitado liberar información relevante a través de canales de denuncia seguros y anónimos como el Buzón de Xnet ha hecho que empiecen a proliferar iniciativas de este tipo desde los mismos gobiernos e instituciones.

Sin embargo, sea por desconocimiento o por demagogia, algunos de estos buzones de denuncia que se están poniendo en marcha no cumplen con las garantías básicas de protección de las personas que alertan y su anonimato. Ningún buzón de denuncias puede prometer que ofrece anonimato si no contempla el uso de herramientas tecnológicas como Tor y Globaleaks que permitan anonimizar la dirección IP del alertador, puesto que averiguar la identidad del alertador a partir de la IP es una tarea trivial. Tampoco debe confundirse anonimizado con anónimo. Un buzón anonimizado tan solo promete que, una vez hecha la denuncia, borrará los datos que pudieran señalar la identidad del alertador, no que la denuncia sea anónima de por sí, exigiendo un acto de fe del alertador en la persona detrás del buzón, lo cual es inadmisible.

De momento el único buzón institucional que permite anonimato en la comunicación usuario-> institución es Bústia Ética del Ayuntamiento de Barcelona, que Xnet puso en marcha. Cualquier propuesta por debajo de estos estándares tiene que ser considerada insegura pudiendo llegar a ser una trampa intencionada para los alertadores.

Dentro de estra proliferación de buzones NO anónimos que prometen serlo aportamos algunos a modo de ejemplo:

