EL FIN DE LA DOCTRINA BOTÍN – El Banco SANTANDER en el banquillo o #MarcaEspaña: Qué carajo estamos exportando -> El SANTANDER principal responsable de la quiebra de Puerto Rico.

– Deuda ilegítima: A pesar del hecho de que la Constitución de la isla contiene normas muy estrictas sobre la gestión de la deuda pública, el Estado y las empresas públicas consiguieron, con la ayuda de los bancos, alcanzar un grado de endeudamiento absolutamente escandaloso. Y esto gracias, especialmente, al fenómeno de la capitalización de intereses.

Los CAB (Capital Appreciation Bonds): éstas son obligaciones sobre las que el emisor no pagará los intereses ni reembolsará el capital hasta el vencimiento del título. Pero, mientras tanto, cada año los intereses acumulados se convierten en capital y se agregan al capital inicial. Sobre los 37.800 millones de dólares de deuda CAB de Puerto Rico, el capital inicial representaba apenas 4.300 millones de dólares. Se habla, por consiguiente, de un monto de 33.500 millones de dólares de intereses, y por lo tanto, de beneficio para los bancos. Si se calcula sobre títulos clásicos, equivaldría a un tipo de interés del ¡785 %!

La refinanciación de la deuda: si bien ilegal con respecto a la Constitución, Puerto Rico parece que fuera un maestro en el arte de hacer que su deuda disfrute del efecto «bola de nieve», es decir contrae nuevas deudas para poder reembolsar las antiguas. Aunque es una práctica corriente en la mayoría de países, llega a su máxima expresión en lo que concierne a la isla. Puerto Rico y todas las empresas públicas acumulan actualmente 134.000 millones de dólares de deuda, de los que cerca de la mitad, exactamente 61.500 millones de dólar, fueron emitidos para refinanciar viejas deudas.

PROMESA: La Ley que establece la Fiscal Control Board “la Troika de Puerto Rico” a la que los puertoriqueños llaman la Junta (en referencia a las Juntas militares):

Para aportar una respuesta a la crisis de la deuda de Puerto Rico —sin preocuparse en lo más mínimo de la crisis humanitaria que lo acompaña— el gobierno federal de Estados Unidos sacó la artillería pesada, con nada menos que un mini FMI casero llamado Fiscal Control Board, o sea una Comisión de Control Fiscal, a la que los habitantes de Puerto Rico le han dado el sobrenombre de La Junta. Esta Comisión instituida por la ley PROMESA, aprobada en julio de 2016, está formada por siete miembros, de los que cuatro son nombrados por el grupo republicano de la Cámara de Representantes y los otros tres por el grupo demócrata. También es miembro de la Comisión el gobernador de Puerto Rico, pero sin ningún poder de decisión ni derecho a voto. La función de dicha Comisión es restaurar la «responsabilidad fiscal» del gobierno de Puerto Rico y así permitir que acceda, nuevamente, a los mercados financieros para financiar sus inversiones. Pero la Comisión no tiene por misión «reflotar» Puerto Rico ya que no se trata de un rescate tal como se hizo con los bancos. El dinero que falta tendrá que ser encontrado en el mismo Puerto Rico, mediante una sabia mezcla de recortes en los gastos públicos, de despidos y de privatizaciones. Para los que no conocen bien esta receta: es exactamente la misma que la de los Planes de Ajuste Estructural, del Documento Estratégico de Reducción de la Pobreza, de la Iniciativa PPME, de los memorandos griegos y de otras alegrías del mismo tipo aplicadas por más de 30 años a gran escala, sin que hayan producido algo más que un rancho infame del que solo algunas rapaces se aprovechan. Aparte de su programa, que no aportará ninguna mejora a la situación económica de Puerto Rico y agravará aún más la situación ya dramática en la que se encuentra la población, esta Comisión plantea muchos problemas en varios ámbitos:

1. Está impuesta por el gobierno federal de Estados Unidos, que el pueblo puertorriqueño ni siquiera puede elegir.

2. Tiene el poder de llevar a cabo reformas neoliberales profundas, que siempre sirvieron solo para engendrar más miseria, desigualdades y gran dependencia económica, sin obligación de consultar al Parlamento de Puerto Rico, muy al contrario.

3. Está formada por personas muy alejadas de la realidad cotidiana de la población de Puerto Rico, y sus miembros puertorriqueños tienen una gran responsabilidad en la situación económica actual de la isla.

4. Los conflictos de intereses manchan sus currículums, incluso antes de que se realizara su primera reunión. (Véase recuadro)

En resumen, la instauración del Fiscal Control Board refuerza más la dominación colonial de Estados Unidos respecto a Puerto Rico y la legitima al calificar a los antiguos gobiernos de Puerto Rico como irresponsables, debiendo situarse bajo la autoridad superior de la Comisión de Control Fiscal.





Santander: productos tóxicos y saqueo

Por la PAH Comisión Internacional

En España conocemos de cerca la estafa hipotecaria orquestada por el Banco Santander a través de su filial UCI desde donde se concedieron miles de hipotecas subprime con los terribles resultados ya bien conocidos hoy en día. Hipotecas que en muchos casos se vendieron a compañías como Altamira propiedad del fondo buitre Centerbridge Partners a precio de saldo y con los que se nos forzaba a negociar.

¿Quiénes son?

Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) es una entidad financiera que ha desarrollado en España un sistema fraudulento de comercialización de hipotecas de alto riesgo, o hipotecas subprime y pertenece al grupo Santander. A través de la red de intermediarios inmobiliarios (APIs), coloca hipotecas basura utilizando engaños sobre el cliente mediante el uso de mecanismos complejos de contratación que hacen creer al consumidor que está concertando un producto altamente ventajoso, siendo que en realidad implican un alto riesgo de impago (financiación del 100% o superior de costes de operación para personas con inestabilidad laboral o ingresos insuficientes – jóvenes, inmigrantes – o para operaciones de cambio de casa altamente arriesgadas), cuotas de enganche rebajadas, capitalización de intereses, irregularidades en la tasación, fomento de la venta de VPO por encima de su precio entre otras condiciones ilícitas y de grave perjuicio económico y personal.

UCI utiliza el sistema de captación mediante cuotas iniciales rebajadas artificialmente para hacer atractivo el producto hipotecario (cuota-anzuelo), el monto del préstamo se determina en última instancia por el prestamista elevándolo artificialmente, (gastos de intermediación, comisión de apertura, gastos de tasación realizada por una tasadora con acuerdo estratégico con UCI, gastos de notaría elegida por UCI, seguros de índole diversa – seguro hipoteca con las aseguradoras norteamericanas GE Mortgage y AIG, esta última rescatada varias veces por la Reserva Federal en el marco de las crisis subprime, etc.). Algunas modalidades incluyen períodos de carencia iniciales con capitalización de intereses (anatocismo, del griego ana- repetición, tokismos- usura)

1- Hipotecas UCI

Para muestra de cómo pueden ponerse las matemáticas financieras al servicio de la usura, un botón: la entidad cobra deliberadamente cuotas mensuales que no cubren la totalidad de los intereses devengados, por lo que el capital se incrementa y genera a su vez más intereses. La deuda resultante será infinita, exponencial, inasumible. Sorprendentemente, o no tanto, la Audiencia Nacional se ha negado a investigar un entramado fraudulento que afecta a medio millón de personas. Así que no queda otra que acudir a la vía civil.

2- Hipotecas Tranquilidad

Nuevamente el Banco Santander se sirve de marcas y filiales para vulnerar los derechos de los consumidores. Las Hipotecas Tranquilidad de Banesto llevaban implícito un mensaje publicitario engañoso, pues con tranquilidad la entidad no se refería a las ganancias del banco, sino a que las cuotas eran estables. La apariencia de estabilidad se lograba con una exposición confusa del sistema de amortización y del tipo de interés aplicable, que son dos elementos bien distintos. En suma, el banco incluyó un sistema de amortización de cuota creciente combinado con un tipo de interés fijo durante unos diez años, que luego pasaría a ser variable. Lo que nunca explicó el banco es el verdadero alcance del sistema de amortización progresivo (con una razón del 2 o del 2,5%), que implica pagar muchos más intereses que con el sistema habitual (francés). Y lo peor: es ahora cuando los clientes están empezando a descubrir que el sistema de amortización creciente se mantendría en el período de tipo de interés variable. La batalla judicial no ha hecho más que comenzar.

3- Préstamos renta universidad

El Banco Santander ocupa portadas con sus “inversiones” en la universidad. He aquí un fraude cum laude con la inestimable colaboración gubernamental. En 2007 se crea un sistema de préstamos-renta para financiar las matrículas de posgrado, un instrumento que suele presentarse como alternativa a las tradicionales becas. Nada más lejos de la realidad. Si bien las condiciones de los préstamos de 2007 podrían tildarse de razonables (devolución del préstamo condicionada a superar una renta de 22.000 euros y sin intereses), las ventajas desaparecieron en sucesivas convocatorias. Qué mejor que la red comercial de un todopoderoso banco para colocar préstamos envenenados sin la debida información. Hoy estos jóvenes titulados forman parte de la generación más formada de nuestra historia, pero también candidata a más precaria. Casi no han empezado a trabajar y ya están endeudados. Afortunadamente se están organizando, el primer paso para lograr una solución justa. Derecho y razón no les faltan.

4- Valores Santander

Los Valores Santander son instrumentos financieros de elevado riesgo que el Banco Santander comercializó en 2007. La entidad necesitaba dinero para financiar la adquisición de un banco holandés. Y ya se sabe lo que sucede cuando un banco quiere dinero. La entidad creó de la nada unos bonos convertibles en cinco años que colocó a pequeños ahorradores de toda la vida o a inversores que no sabían el verdadero alcance de lo que estaban contratando. Obviamente, los clientes de la entidad sufrieron cuantiosas pérdidas cuando las obligaciones se convirtieron en acciones del Banco. Debido al incumplimiento generalizado de sus obligaciones informativas, las numerosas demandas presentadas en los Juzgados están teniendo, con carácter general, un notable éxito. Y es que los Valores Santander bien podrían conocerse como “las preferentes del Santander”.

5- Banif Inmobiliario

Lo primero que llama la atención del caso Banif Inmobiliario es que logró eludir con prontitud el foco de los medios de comunicación. Las cifras del fraude son mareantes: 45.000 personas y 2.500 millones de euros. Banif Inmobiliario era un fondo de inversión que especulaba con viviendas. Y de aquellos polvos… Tras el estallido de la burbuja, una polémica tasación extraordinaria motivó que los inversores quisieran rescatar su dinero, ocasionando la iliquidez del fondo. Ni los inversores recuperaron todo su dinero, ni la Justicia estimó sus pretensiones. Un dato: el banquero entonces responsable de Banif, Alfredo Sáenz, fue indultado por el Gobierno en 2011. El delito por el que había sido condenado nada tenía que ver con el fondo Banif Inmobiliario, sino con una denuncia falsa por otro turbio asunto.

Por nuestras PAHs han pasado miles de familias que buscaron un mejor futuro para sus hijos y para ellas mismas hipotecándose para satisfacer un bien de primera necesidad: la vivienda.

El Banco Santander, banco líder en España, trata a familias como la de Paola, Alex, José, Vicente o Consuelo [2] como ciudadanos de segunda categoría. Obligándoles a negociar con terceras entidades y negándose a pactar una dación en pago. Pretenden que estas familias, que pagaron durante años por unas casas que ya no tienen porque han sido ejecutadas, continúen pagando incluso después de perderlo todo. Esta anomalía en la legislación hipotecaria española permite a gigantes como el Banco Santander continuar lucrando de la vulnerabilidad de miles de familias.

Ese mismo banco que fingía preocuparse cuando nos quisieron vender sus hipotecas hoy nos acosa, nos miente, se niegan a realizar ofertas por escrito y nos coacciona para que aceptemos acuerdos inviables que no terminarán de solucionar nuestro problema y que nos dejará, a nosotras y nuestras avalistas, con deudas de por vida.

Por este motivo nos unimos a la lucha global contra Santander Group. Desde Puerto Rico donde sabemos que este gigante financiero está detrás del endeudamiento injusto e insostenible del país a las oficinas en EEUU donde los trabajadores y trabajadoras ni siquiera tienen el derecho a sindicarse. Las familias de la PAH sabemos lo que significa que unos pocos se enriquezcan sin medida mientras miles nos quedamos sin casa y endeudadas de por vida. Hoy decimos BASTA y unimos nuestras luchas. Nosotras somos más y ahora caminamos juntas. ¡Si Se Puede!



Santander y abusos laborales en EEUU y Brasil

Por Action Center on Race & the Economy, ReFund America Project

Santander ha amenazado con represalias contra sus trabajadores en Estados Unidos y Puerto Rico que están tratando de organizarse en sindicatos.

Los trabajadores de Santander en los EE.UU. no están sindicalizados y no tienen los salarios que sus colegas en el resto del mundo. Por ejemplo un trabajador de Santander en España, gana $15,000 más que un trabajador promedio en los EE.UU. Además en los EE.UU. Santander es autor de préstamos más tóxico de vehículo en el que la mayoría de las víctimas son Latinxs o AfroAmericanxs. En los EE.UU. el sindicato CWA y las organizaciones comunitarias New York Communities for Change, y Make The Road están trabajando para sindicalizar a los trabajadores de Santander en EE.UU. y lograr que tengan voz y puedan defender a consumidores de las prácticas predatorias del Santander.

Confederação Nacional dos Trabalhadores Financeiro de Brasil denuncia despidos masivos e improcedentes a pesar de que la unidad brasileña sea la más lucrativa del mundo.



La coordinación de organizaciones convocantes compuesta por:

– Xnet y 15MpaRato (Catalonia / Spain) juntamente con Hervé Falciani (responsable de la lista Falciani)

– La PAH (Catalonia / Spain)

– Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) (Catalonia / Spain)

– Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) (Spain)

– ATTAC (Spain)

– Kalmanovitz Initiative for labor and the working poor-Georgetown Univerisity Washington DC (USA)

– Hedge Clippers (USA and Puerto Rico)

– Action Center on Race & the Economy (Chicago/Detroit, USA)

– ReFund America Project (Chicago, USA)

– Center for Popular Democracy (New York, USA)

– Make the Road CT (Connecticut, USA)

– Centro de Comunicación Estudiantil (Puerto Rico)

– Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Brasil)